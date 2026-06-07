Indio Solari fallece a los 77 años y revelan detalles de su autopsia

El Indio Solari, icónico cantante argentino, falleció a los 77 años y los primeros resultados de la autopsia excluyen la hipótesis de ahogamiento.

Hoy 06:26

El país entero se encuentra de luto tras la muerte del Indio Solari, uno de los más grandes íconos artísticos de Argentina, ocurrida el pasado viernes a los 77 años. Recientemente, se han dado a conocer detalles preliminares de la autopsia realizada sobre su cuerpo.

La autopsia, que comenzó a las 15:45, fue ejecutada por un equipo forense que busca esclarecer las causas del fallecimiento del artista. El informe preliminar sugiere que el Indio Solari sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico durante la madrugada del mismo día de su fallecimiento.

El trágico desenlace tuvo lugar en su residencia de Parque Leloir, ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde su cuerpo fue encontrado cerca de una pileta interna. Según la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Nº 2 de Ituzaingó, “allí tuvo el ACV. Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”.

De acuerdo con las primeras informaciones de la causa abierta por el fiscal Lucio Rivero, el Indio Solari fue hallado por su cuidadora, quien al no encontrarlo inicialmente, se dirigió al patio donde se encontraba la pileta.

El análisis preliminar de la autopsia ha indicado que la causa de la muerte es “no traumática por un accidente cerebrovascular hemorrágico”, aunque se espera la confirmación a través de pericias adicionales sobre las muestras extraídas.

La muerte del Indio Solari no solo marca el final de una era en la música argentina, sino que también deja un vacío en el corazón de millones de seguidores que lo admiraban por su inigualable talento.