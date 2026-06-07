“Sacate eso”: el inesperado reto de Scaloni a Tomás Aranda en su debut con Argentina

El entrenador elogió al juvenil de Boca tras el triunfo ante Honduras, pero reveló el curioso pedido que le hizo antes de mandarlo a la cancha.

Hoy 10:59

Tomás Aranda tuvo una noche inolvidable con la Selección Argentina. El juvenil de Boca Juniors, de apenas 19 años, debutó con la Albiceleste en el triunfo por 2-0 ante Honduras, en uno de los últimos amistosos previos al Mundial.

El mediocampista ingresó a los 80 minutos en reemplazo de Exequiel Palacios y dejó una buena imagen en el cierre del partido disputado en el Kyle Field, de Texas. En pocos minutos, mostró personalidad, pidió la pelota y se movió con soltura en el equipo de Lionel Scaloni.

Sin embargo, la gran perlita llegó después del encuentro, cuando el entrenador contó en conferencia de prensa un curioso detalle del ingreso del chico de Boca.

“Tomás Aranda tiene potrero. Juega bien y quiere la pelota, entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije: ‘Sacate el chicle’”, reveló Scaloni entre risas ante los periodistas.

Más allá del reto, el DT destacó la personalidad del juvenil y valoró su tranquilidad para asumir el debut con la camiseta argentina. “Está tan tranquilo y se siente tan bien, que está cómodo. Solo hay que darle tiempo”, agregó el entrenador.