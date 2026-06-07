Rescate de tres hombres extraviados en la Quebrada de San Lorenzo

Efectivos policiales llevaron a cabo el rescate de tres hombres perdidos en la Quebrada de San Lorenzo, en Catamarca, tras una caminata sin rumbo claro.

Hoy 15:55

Efectivos policiales realizaron un exitoso rescate este jueves, recuperando a tres hombres que se habían extraviado en la Quebrada de San Lorenzo, al norte de la capital de Catamarca.

Según información proporcionada por fuentes de la policía, el incidente fue reportado alrededor de las 18:30 mediante el SAE-911, donde se alertó sobre la situación de los excursionistas desorientados.

Los agentes de la Comisaría Decimotercera se dirigieron rápidamente hacia el camino La Aguada, donde encontraron a uno de los hombres, identificado como Burgos, de 52 años, quien relató que había comenzado su caminata junto a dos amigos a las 14:40.

Tras perder la orientación, el grupo se separó, lo que llevó a los uniformados a intensificar la búsqueda a pie por la quebrada, continuando con la búsqueda en un terreno difícil.

Luego de recorrer varios kilómetros, los efectivos lograron localizar a los otros dos excursionistas, los cuales fueron identificados como Quiroga, de 48 años, y Leiva, de 49 años.

Los tres hombres fueron trasladados a la dependencia policial más cercana, donde recibieron atención médica del SAME, y se confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

Desde la Jefatura de Policía, se reiteraron las recomendaciones para quienes realizan actividades de senderismo, destacando la importancia de informar a la policía sobre el trayecto y el tiempo estimado para facilitar la activación de protocolos de emergencia.