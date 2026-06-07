Batalla campal tras una fiesta clandestina: demoraron a tres menores y secuestraron una tumbera

El violento enfrentamiento ocurrió en la madrugada del domingo en La Banda. Los participantes se arrojaban piedras y ladrillos en plena vía pública. La Policía incautó un arma de fabricación casera y una honda.

Hoy 17:00

Una violenta pelea entre grupos de jóvenes alteró la tranquilidad de un sector de la ciudad de La Banda durante la madrugada de este domingo. El enfrentamiento, que incluyó pedradas, corridas y agresiones mutuas, terminó con tres adolescentes demorados y el secuestro de un arma de fabricación casera.

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El incidente se produjo alrededor de las 6.25 en la intersección de Antenor Álvarez y Córdoba, en las inmediaciones de una vivienda donde se desarrollaba una fiesta clandestina. Según informaron fuentes policiales, el conflicto comenzó en la vía pública cuando dos grupos numerosos de jóvenes comenzaron a enfrentarse utilizando ladrillos, piedras y otros objetos contundentes.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15 y de la División Prevención de la Departamental 4 acudieron al lugar y encontraron una escena de extrema tensión, con decenas de personas protagonizando desmanes que ponían en riesgo tanto a los vecinos como a las viviendas cercanas.

Al advertir la presencia policial, los participantes intentaron escapar en distintas direcciones, aunque los uniformados lograron interceptar y demorar a tres adolescentes de 15 y 17 años, domiciliados en los barrios La Isla y El Tuscal.

Durante el procedimiento, los efectivos observaron que uno de los jóvenes arrojó un objeto hacia el patio de una vivienda vecina con aparentes intenciones de deshacerse de un elemento comprometedor. Tras obtener la autorización del propietario, los policías ingresaron al inmueble y recuperaron el objeto, constatando que se trataba de una arma de fabricación casera tipo "tumbera".

Además, entre las pertenencias de los menores también fue secuestrada una honda, elemento que habría sido utilizado durante el enfrentamiento.

La Fiscalía de turno de la Circunscripción Banda y Robles fue informada del procedimiento y se encontraba evaluando las medidas a adoptar respecto de los adolescentes involucrados, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes en el violento episodio.