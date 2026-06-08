La búsqueda de Axel González genera controversia en Chaco

La desaparición de Axel González, un joven de 21 años, ha llevado a la investigación de familiares de su exnovia en Chaco, donde se registran antecedentes de violencia y amenazas.

Hoy 03:46

A más de dos semanas de la desaparición de Axel González, un joven de 21 años, las autoridades continúan sus esfuerzos para dar con su paradero, tras haber sido visto por última vez la noche del 16 de mayo de 2026 en la provincia de Chaco.

La familia de la exnovia de Axel se encuentra bajo investigación, junto a otros individuos implicados en la causa, lo que ha generado un gran interés mediático y preocupación social sobre la situación.

Las autoridades están trabajando sobre distintas hipótesis acerca de la desaparición y han intensificado los patrullajes terrestres, aéreos y fluviales en la región, en un esfuerzo por localizar al joven desaparecido.

El expediente de la causa ha revelado antecedentes de violencia entre la familia González y los allegados a la expareja del joven, con denuncias previas de amenazas y enfrentamientos armados que hacen más compleja la investigación.

En este contexto, han sido detenidos varios individuos, entre ellos Lorena Rosario Gómez, exnovia de Axel, y su familia, quienes están imputados por amenazas y otros delitos relacionados.

Además, otras personas han sido señaladas por presunto encubrimiento, incluyendo a un exboxeador que supuestamente habría desviado la investigación a través de un perfil falso en redes sociales, lo que ha suscitado aún más interrogantes sobre la manipulación del caso.

Los registros de los imputados indican que algunos de ellos tienen antecedentes por narcotráfico y portación de armas, lo que agrega una capa adicional de complicaciones a la investigación en curso.