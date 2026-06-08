Un violento accidente en Santa Fe deja a un niño atrapado en un auto

Un accidente de tráfico en Santa Fe resultó en el rescate de un niño de 11 años tras un choque violento en la Avenida Circunvalación Oeste.

Hoy 04:14

Un accidente de tránsito ocurrió al mediodía de este domingo en la Avenida Circunvalación Oeste, en el norte de Santa Fe. Un automóvil Ford Focus despistó y quedó montado sobre el guardarraíl, impactando contra una columna del tendido eléctrico. Las causas del siniestro están siendo investigadas por la Policía Científica.

El siniestro vial se registró alrededor de las 12:40, cerca del Mercado de Abasto, lo que generó un rápido despliegue de los servicios de emergencias. La magnitud del choque requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y el personal de emergencias.

Al llegar al lugar, la dotación del Cuartel Zona Norte de la Dirección General de Bomberos se encontró con un escenario complicado, ya que el impacto había comprimido el habitáculo del vehículo. Un menor de 11 años, identificado como F.B., quedó atrapado en el asiento trasero entre los hierros retorcidos.

A pesar de los severos daños en el vehículo, los bomberos constataron que el niño se encontraba consciente. Para su extracción, se utilizó un protocolo de rescate vehicular especializado, aplicando herramientas hidráulicas para abrir una vía de escape.

Utilizando un expansor multipropósito, el personal especializado logró liberar al menor, quien fue estabilizado y trasladado de urgencia a un nosocomio local por una ambulancia del servicio de emergencias COBEM 107.

Antes de la llegada de los bomberos, el personal médico ya había logrado rescatar a una mujer, identificada como C.B., quien presentaba politraumatismos y fue llevada al Hospital J.B. Iturraspe para recibir atención médica. El conductor del Ford Focus, un hombre de 53 años de Ataliva, resultó ileso tras el impacto y permaneció en el lugar para declarar ante las autoridades.

Debido al operativo de rescate y la investigación, el flujo vehicular en la Circunvalación Oeste estuvo completamente restringido durante más de una hora. Los efectivos de la Policía de Seguridad Vial coordinaron el desvío de vehículos, y alrededor de las 14:00, tras el retiro del vehículo siniestrado, las calzadas recuperaron su funcionamiento habitual.