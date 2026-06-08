Paro nacional de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI durante 72 horas

Profesionales de la salud iniciaron una medida de fuerza en todo el país para exigir una urgente actualización de los aranceles.

Hoy 06:51

Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI iniciaron desde hoy un paro nacional de 72 horas en reclamo de una actualización urgente de los valores que perciben por sus consultas profesionales.

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La medida, que aún no cuenta con un pronunciamiento formal de los principales gremios del sector, busca visibilizar la crítica situación de los honorarios y la necesidad de una recomposición que permita sostener la continuidad y calidad de las prestaciones médicas y odontológicas.

Bajo los lemas "Honorarios justos = atención de calidad" y "Defendamos la salud de nuestros adultos mayores", los profesionales plantean como principal demanda la actualización de los aranceles, al considerar que los montos actuales resultan insuficientes para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas, los prestadores sostienen que mejorar las condiciones de trabajo es clave para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados en todo el país.

Mientras se desarrolla la medida de fuerza, los profesionales esperan una respuesta de las autoridades que permita avanzar hacia una solución al conflicto.

Antecedente reciente

A mediados de abril, médicos vinculados al PAMI ya habían llevado adelante una protesta similar en rechazo a la resolución 1107/2026, firmada el 9 de ese mes. La normativa modificó el esquema de pagos con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

La resolución estableció un aumento de la cápita de $900 a $2.100 por paciente mensual, pero eliminó adicionales como consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación de posgrado. Según estimaciones de delegados de la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), esta modificación podría implicar una caída superior al 50% en los ingresos reales.

Desde el PAMI defendieron la medida al señalar que "no se le está achicando el ingreso sino unificando el nomenclador". En ese sentido, indicaron que un médico con 800 cápitas pasó de percibir $756.800 a $1.680.000, lo que representaría un incremento del 121%.