"Una escucha muchas problemáticas e intenta ponerse en el lugar del vecino"

La candidata a intendenta de Frías María Elena Figueroa se refirió a sus proyectos en caso de llegar a dirigir la comuna en las elecciones municipales de agosto durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:29

La candidata a intendenta de la ciudad de Frías por el Frente Convocatoria Social, María Elena Figueroa, se refirió a sus proyectos de gestión de cara a las elecciones municipales de agosto, en el marco de una entrevista con Radio Panorama, donde destacó la necesidad de atender las problemáticas sociales y mejorar los servicios básicos.

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Figueroa señaló que su candidatura representa un desafío en múltiples sentidos. “Es un doble desafío porque a las mujeres nos cuesta el doble demostrar lo que somos capaces de hacer”, expresó, y remarcó que compite contra dirigentes con amplia trayectoria política. En ese sentido, cuestionó la continuidad de los mismos espacios en el poder: “El actual intendente va por su sexto mandato y otro referente ya se presentó en varias oportunidades”.

La candidata también hizo hincapié en el desánimo que percibe en la comunidad. “Hay cierta apatía por tantos años de postergación y promesas incumplidas”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de escuchar a los vecinos para construir propuestas concretas. “Uno escucha muchas problemáticas e intenta ponerse en el lugar del vecino”, sostuvo.

Desde su formación como médica, Figueroa puso el foco en la situación del sistema de salud municipal, al que calificó como deficitario. Entre sus principales propuestas, mencionó la necesidad de garantizar atención permanente en los centros de salud. “La idea es que los cuatro centros de atención primaria funcionen las 24 horas y cuenten con provisión de medicamentos”, explicó. Además, planteó la creación de nuevos espacios de atención en barrios alejados, debido a la distancia con el hospital zonal.

En cuanto a los servicios públicos, la candidata propuso avanzar con la instalación de luminaria LED en distintos sectores de la ciudad, vinculando esta medida con la mejora en la seguridad. También advirtió que la falta de empleo es una de las principales preocupaciones de los vecinos.

Por último, Figueroa destacó la importancia de promover inversiones privadas para dinamizar la economía local. “Necesitamos un acuerdo entre el sector público y el privado”, indicó, y explicó que su propuesta apunta a generar incentivos para que empresas se instalen en Frías, con el compromiso de capacitar mano de obra local y generar nuevos puestos de trabajo.

De esta manera, la candidata delineó los ejes de su propuesta, centrados en la salud, los servicios y el empleo, en un contexto marcado por el reclamo de cambios en la gestión municipal.