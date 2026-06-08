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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUN 2026 | 19º
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Locales

PAMI atiende con normalidad en Santiago del Estero pese al paro nacional de médicos

El servicio no presenta interrupciones en la provincia y funciona con total habitualidad.

Hoy 13:50

En el marco del paro nacional convocado por médicos de distintas especialidades vinculados a PAMI, en Santiago del Estero la atención se desarrolla con normalidad y sin adhesión a la medida de fuerza.

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En diálogo con Noticiero 7, el doctor Federico Canosa explicó que el reclamo fue impulsado por un sector de profesionales, principalmente de Córdoba, y que no todos los médicos están asociados a la entidad que convoca la protesta. En ese sentido, señaló que varias provincias no se sumaron y continúan trabajando con normalidad.

El profesional detalló que uno de los principales puntos del conflicto es el pedido de un incremento en el valor de la cápita, que actualmente consideran insuficiente. Sin embargo, indicó que desde PAMI se sostiene que no es posible afrontar ese aumento en el contexto actual.

A su vez, Canosa remarcó que desde el sector médico continúan en instancias de negociación para mejorar los honorarios y que la propuesta incluye un incremento progresivo de pacientes, aunque advirtió que esto también impacta en la carga horaria de atención.

Por último, sostuvo que la medida de fuerza no habría sido notificada formalmente a las autoridades correspondientes, por lo que la consideró “irregular”, y aclaró que en Santiago del Estero los profesionales continúan prestando servicio con normalidad, a diferencia de Córdoba y Mendoza donde sí se registra adhesión al paro.

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