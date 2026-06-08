"Esta suma activa la economía e inyecta recursos en un año complicado por la disminución de la coparticipación"

El gobernador Elías Suárez vertió algunas consideraciones durante una charla con Noticiero 7, tras el anuncio del cronograma de pagos de bono, aguinaldo y sueldos del mes de junio a la administración pública.

Hoy 14:06

El gobernador Elías Suárez realizó una serie de consideraciones en diálogo con Noticiero 7, luego de anunciar el cronograma de pagos de aguinaldo, bono y sueldos correspondiente al mes de junio para los trabajadores de la administración pública provincial.

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“Estamos dando cumplimiento a nuestra responsabilidad durante estos meses”, afirmó el mandatario, al tiempo que subrayó que las medidas buscan sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

En ese sentido, remarcó que “es una suma que sirve para activar la situación económica y comercial, ya que se inyectan recursos genuinos para que la gente pueda, en un año complicado por la disminución de los fondos de coparticipación, disponer de los recursos necesarios”. Además, El gobernador precisó que "el piso salarial para empleados públicos es de $1.130.000, más los bonos previstos durante el año".

El gobernador sostuvo que el objetivo es “equilibrar el aspecto financiero de los trabajadores del sector público”, priorizando especialmente “los intereses de los trabajadores y de los sectores más vulnerables”.

En otro tramo de la entrevista, Suárez destacó que la provincia mantiene una estructura estatal contenida: “Santiago del Estero tiene 53 empleados públicos cada 1.000 habitantes, un 20% menos que la media nacional”, lo que, según explicó, demuestra que “no hay un empleo público sobredimensionado”. Asimismo, aseguró que durante el primer cuatrimestre del año se sostuvo el equilibrio presupuestario.

En materia económica, señaló que “han crecido las exportaciones y este año aumentó un 25,3% el ingreso de dólares genuinos al país”, y ratificó el acompañamiento a los sectores productivos que generan riqueza.

Respecto al contexto financiero, explicó que durante las reuniones de gabinete se analizó la situación presupuestaria, afectada por la retracción del mercado interno y la caída de los recursos coparticipables, y reafirmó el compromiso de mantener el equilibrio sin descuidar áreas clave como educación, salud y seguridad.

En el ámbito educativo, adelantó que este año se prevé la construcción de 47 establecimientos escolares, además de obras de refacción, equipamiento y mejoras en conectividad, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, incluso en los parajes más alejados.

También anunció la cobertura de cargos docentes priorizando a quienes no tienen empleo y residen en las zonas donde se requieren, junto con la implementación de concursos para cargos directivos. “Tenemos previstos cerca de 400 nuevos directores que serán seleccionados por concurso”, precisó.

Por último, destacó el programa “Santiago Crece con Vos”, orientado a la capacitación de jóvenes. Actualmente, más de 4.200 jóvenes en 24 localidades participan de instancias de formación en distintas áreas, con el objetivo de generar emprendimientos y mejorar sus oportunidades laborales.

El mandatario concluyó remarcando la importancia del convenio recientemente firmado con el Consejo Federal de Inversiones para fortalecer el desarrollo de los sectores productivos y el financiamiento del sector privado, además del acompañamiento de Agencias de Desarrollo Territorial que aportan tecnología para mejorar la producción, agregar valor y potenciar la economía provincial.