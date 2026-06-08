Trágico accidente en Jujuy: motociclista fallece tras perder el control

Un motociclista de 30 años perdió la vida en un accidente en la ruta provincial Nº1 en Río Blanco, Jujuy, tras derrapar y sufrir un traumatismo encéfalo craneal grave.

Hoy 14:16

Un hombre de 30 años que se desplazaba en una motocicleta marca Rowser de 200 cc falleció tras un trágico accidente en Jujuy. El siniestro se produjo en la ruta provincial Nº1, cerca de la rotonda de ingreso a Río Blanco, en la mañana de ayer alrededor de las 7.

El motociclista circulaba en sentido norte-sur cuando, por razones que están bajo investigación, perdió el control de su vehículo. Como resultado, derrapó y salió despedido, impactando fuertemente su cabeza contra el suelo.

A raíz del severo golpe, el hombre quedó inconsciente en el lugar del accidente. El personal del Same fue alertado a través del sistema de emergencia 107 y se presentó en el sitio para intentar realizar maniobras de reanimación, pero lamentablemente, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Los efectivos del destacamento policial de Río Blanco llegaron rápidamente al lugar, junto con el personal de Seguridad Vial, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y las remitieron al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

El médico policial que examinó el cadáver determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneal grave. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial en el barrio Alto Comedero para los trámites legales pertinentes.

Por orden del representante fiscal, las actuaciones quedaron a cargo de la policía local, y la motocicleta involucrada fue secuestrada para su investigación. Además, una fuente cercana al caso indicó que se han solicitado imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para esclarecer las circunstancias del accidente.