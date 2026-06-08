Tras un fin de semana trágico, piden más conciencia vial en Santiago: “Hay que tener más aprecio a la vida”

Alfredo Pellene reflexionó en Noticiero 7 sobre los siniestros registrados en los últimos días y advirtió sobre la imprudencia, el alcohol y la falta de educación vial como factores que siguen provocando tragedias.

Hoy 15:10

Los accidentes de tránsito registrados durante los últimos días en Santiago del Estero, algunos de ellos con víctimas fatales, volvieron a encender la preocupación por una problemática que se repite y deja consecuencias irreparables en muchas familias.

La imprudencia, la falta de conciencia al conducir y el consumo de alcohol aparecen nuevamente como factores determinantes detrás de muchos siniestros viales. En ese contexto, el especialista Alfredo Pellene dialogó con Noticiero 7 y realizó una fuerte reflexión sobre la necesidad de modificar conductas al volante.

“Muchas veces es una jornada mala, porque muchos jóvenes se llevan la vida sin haber vivido ni siquiera la mitad de lo que estimamos para una persona adulta”, expresó Pellene, al referirse al impacto de los hechos.

El especialista sostuvo que la provincia continúa registrando altos índices de siniestralidad vial y remarcó que, pese a las normas vigentes, todavía no se logra un cambio significativo en la conducta de muchos conductores.

“Evidentemente estamos haciendo algo mal. Santiago del Estero sigue y va a seguir liderando, después de Salta, los accidentes de tránsito que tenemos, no solamente diarios sino mensuales”, señaló.

En ese sentido, insistió en que hacen falta más conciencia, formación y educación vial. “Este tema es muy viejo y no podemos todavía mejorar un poco la situación que tenemos en nuestra provincia”, afirmó.

Pellene también hizo referencia a la ley de alcohol cero y advirtió que la existencia de normas no alcanza si no existe una decisión personal de respetarlas y conducir con responsabilidad.

“Tenemos un millón de leyes y normas y, a pesar del alcohol cero, no hemos podido mejorar ni siquiera un punto en cuanto a la incidencia de los accidentes viales”, sostuvo.

Para el especialista, la prevención también depende de hábitos cotidianos, como manejar a la defensiva, salir con tiempo hacia el trabajo, respetar las normas de tránsito y comprender que cada decisión al volante puede afectar no solo la vida propia, sino también la de terceros.

Otro de los puntos señalados por Pellene fue el fácil acceso a las motocicletas y la necesidad de reforzar la educación vial desde el primer contacto con el vehículo. En ese sentido, planteó que sería importante que quienes venden motos puedan brindar una capacitación básica antes de entregar la unidad.

“Hoy en día conseguir una motocicleta es muy fácil. Sería bueno que quienes venden motocicletas puedan brindar un curso antes de entregarle el vehículo a la gente, al menos para que vaya con el mínimo de conocimientos”, indicó.

El especialista fue especialmente crítico con quienes conducen bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, al remarcar que se trata de una conducta evitable que pone en riesgo a toda la comunidad.

“El alcoholizado toma porque quiere o el que se droga toma porque quiere, nadie lo obliga. Esas cosas son las que tenemos que prever para que la gente tenga un poquito más de conciencia cuando conduce”, expresó.

Finalmente, Pellene pidió recuperar el respeto por la vida y tomar dimensión de las consecuencias que puede generar una mala decisión al manejar.

“No solamente han perdido el aprecio a la vida. Hay que tener más conciencia cuando se conduce, no solo por nosotros, sino también por la gente que viene de frente y uno no sabe de qué manera viene”, concluyó.