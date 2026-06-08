Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni jugará este martes desde las 22 en Auburn, Alabama. La Albiceleste viene de vencer 2-0 a Honduras y podría contar con minutos de Lionel Messi. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 01:00

La Selección Argentina afrontará este martes su último amistoso antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se mida ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

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El encuentro está programado para las 22, hora de Argentina, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este compromiso luego de vencer por 2-0 a Honduras, en un partido discreto pero sin sobresaltos para la Albiceleste. Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

La gran incógnita de cara al duelo ante Islandia pasa por la posible presencia de Lionel Messi, quien no sumó minutos frente a Honduras por precaución, tras una sobrecarga muscular sufrida en su última presentación con Inter Miami.

En cuanto al equipo, todo indica que Scaloni repetiría buena parte de la defensa, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y la dupla central integrada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. La duda aparece en el lateral derecho, donde Agustín Giay y Nicolás Capaldo pelean por un lugar.

Además, Gerónimo Rulli reemplazaría a Juan Musso bajo los tres palos, mientras que en el mediocampo aparecerían nombres de peso como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, y Exequiel Palacios.

El único antecedente entre ambas selecciones se dio en el Mundial 2018, cuando Argentina e Islandia empataron 1-1 en un partido recordado por el penal fallado por Messi en el segundo tiempo.

Este será el último ensayo formal de la Albiceleste antes del debut mundialista, previsto para el 16 de junio frente a Argelia. Por eso, el partido servirá para ajustar detalles, evaluar rendimientos y terminar de definir el once que iniciará la defensa del título.

Las posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Amistoso internacional

Argentina vs. Islandia

Estadio: Jordan-Hare Stadium, Auburn, Alabama.

Árbitro: a confirmar.

Hora: 22.

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, TyC Sports y Telefe.