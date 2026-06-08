Miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Villa Domínico

Este domingo, miles de seguidores se congregaron en el Polideportivo José María Gatica, Villa Domínico, para rendir homenaje a Carlos Alberto «Indio» Solari, una figura icónica del rock argentino.

Hoy 23:39

Desde las primeras horas de la mañana, multitudinarios grupos de fanáticos comenzaron a llegar al Polideportivo José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, para despedir a Carlos Alberto «Indio» Solari, reconocido como una de las figuras más emblemáticas del rock argentino.

La ceremonia de despedida se inició una hora antes de lo previsto, en medio de un importante dispositivo de seguridad y organización, que abarcó más de 30 cuadras, donde miles de «ricoteros» esperaban su turno para ingresar al recinto.

La familia del músico ha indicado que la despedida estará abierta el tiempo que sea necesario para que todos los seguidores puedan rendir su homenaje. Para la comodidad de los asistentes, se han dispuesto puestos sanitarios, puntos de hidratación y baños químicos.

La muerte del Indio Solari, ocurrida el pasado viernes en su vivienda de Parque Leloir, ha causado una profunda conmoción en el ámbito cultural y artístico argentino. Durante el fin de semana, se han multiplicado los homenajes espontáneos en diversas ciudades del país, con encuentros y canciones en honor a este ícono del rock nacional.

Se ha informado que el músico falleció a los 77 años tras lidiar durante años con la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que él había hecho público en 2016. Según los primeros informes médicos, la causa del deceso fue un accidente cerebrovascular no traumático.

Mientras continúa el ingreso de personas al predio de Avellaneda, la ceremonia de despedida se lleva a cabo en un clima de respeto y emoción, con miles de fanáticos acompañando el último adiós a uno de los artistas más influyentes en la historia del rock nacional.