Tras la derrota en el debut, cuándo vuelve a jugar Central Córdoba por el Torneo Clausura

El Ferro arrancó el certamen con una derrota en Mendoza ya se enfoca en su próximo compromiso.
Central Córdoba comenzó con una derrota su participación en el Torneo Clausura, luego de caer por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en la primera fecha de la Zona A.
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El conjunto santiagueño generó varias situaciones de peligro, pero pagó caro su falta de efectividad y regresó con las manos vacías de tierras mendocinas.
Ahora, el Ferroviario deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en su próximo compromiso, mientras aguarda la oficialización de Sebastián Domínguez como nuevo entrenador.
Central Córdoba recibirá al Decano el próximo jueves 30 de julio, desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por el encuentro interzonal de la segunda fecha.
El árbitro principal será Andrés Merlos, acompañado por los asistentes Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti. Federico Benítez se desempeñará como cuarto árbitro.
En el VAR estará Brian Ferreyra, mientras que Iván Núñez será el AVAR.
La dirigencia ferroviaria evaluará si el choque ante el elenco tucumano se dispute solamente con público local o con la presencia de hinchas neutrales.
El duelo ante el Decano representará una rápida oportunidad para que el Ferroviario se recupere ante su gente y consiga sus primeros puntos en el certamen.
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta
21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Wenceslao Meneses
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Ernesto Callegari
19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Daniel Zamora
AVAR: Gastón Suárez
19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Franco Acita
21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Brian Ferreyra
AVAR: Iván Núñez
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)
A designar
21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)
A designar
Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)
A designar