¿Qué pasó con la vidente brasileña que predijo una invasión alienígena en el Mundial 2026?

La reconocida vidente Vó Bahiana ha hecho una sorprendente predicción sobre una invasión alienígena durante el Mundial 2026, generando un gran revuelo en redes sociales.

Hoy 06:26

La vidente brasileña Vó Bahiana ha captado la atención de millones de personas tras realizar una impactante predicción sobre el Mundial 2026. En un video que se ha viralizado, la pitonisa afirma que durante el encuentro entre Brasil y Escocia, programado para el 24 de junio en Miami, ocurriría una supuesta invasión extraterrestre.

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Según Vó Bahiana, la situación se tornaría caótica dentro del estadio, provocando escenas de pánico entre los aficionados. “Gente, tengo que contarles de qué soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, relató la vidente.

La pitonisa, que cuenta con más de 23 millones de seguidores en redes sociales, expresó su preocupación, señalando que esta es la segunda vez que recibe una visión similar. “Después llegó una nave mucho más grande y abdujo a miles de personas del estadio”, añadió.

Vó Bahiana también describió escenas de desesperación y caos durante su visión. “Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento”, afirmó, enfatizando que el suceso tendría lugar en la ciudad de Miami durante el compromiso mundialista.

Las declaraciones de la vidente han desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han comentado la predicción con una mezcla de curiosidad, incredulidad y humor, lo que ha contribuido a que su mensaje se propague rápidamente.

Este fenómeno de viralización refleja el creciente interés del público por predicciones sobrenaturales y eventos inesperados que pueden influir en acontecimientos deportivos de gran relevancia.