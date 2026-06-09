“Está en shock”: habló la abogada de la dueña del Ford Ka detenida por el caso Agostina

Marina Romano, defensora de Soledad Andreani, aseguró que su clienta se encuentra afectada por la detención. La mujer está acusada de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega.

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La detención de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado en la investigación por el femicidio de Agostina Vega, generó nuevas repercusiones en la causa. Tras el operativo que derivó en su traslado a la Jefatura de Policía de Córdoba, su abogada, Marina Romano, brindó declaraciones sobre el estado de salud y la situación judicial de su defendida.

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La letrada aseguró que la mujer atraviesa un momento de profunda conmoción. “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, expresó ante los medios. Además, indicó que Andreani debía ser sometida a estudios médicos antes de ser trasladada al penal de Bouwer.

Según explicó la defensora, su clienta requiere atención médica especial debido a secuelas de un accidente sufrido años atrás. “Ella toma una medicación porque tuvo un accidente hace muchos años y tiene un problema en la pierna. Esto hace que tenga una atención especial allí, que vaya al módulo hospitalario”, señaló.

Romano también reveló una frase que, según afirmó, le transmitió la propia detenida luego de conocer la acusación. “Dije la verdad y terminé presa”, habría manifestado Andreani tras ser arrestada por orden judicial.

La abogada sostuvo además que solicitará medidas de resguardo para garantizar la integridad física de su defendida debido a la repercusión pública que adquirió el caso. En ese marco, adelantó que analizará la acusación una vez que tenga acceso completo al expediente. “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, indicó.

Otro de los puntos planteados por la defensa está relacionado con el rol que tuvo Andreani durante la investigación. “Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que considero irregular”, afirmó la letrada.

Asimismo, Romano relató una situación que consideró llamativa. “Ayer algunas personas de la sección de Homicidios de Jefatura le aconsejaron que se fuera por unos días, si se podía conseguir un lugar. Mi consejo profesional fue que no se fuera porque podía derivar en algo peor. Pero eso ahora me lo va a tener que aclarar la Justicia”, sostuvo.

Andreani es la propietaria del Ford Ka que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado de Barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrado. Además, es expareja de Claudio Gabriel Barrelier, señalado como principal sospechoso del femicidio.

Con su arresto, ya son tres las personas detenidas en la causa. Además de Barrelier, permanece privado de la libertad Osvaldo Fassetta, amigo del acusado e imputado por encubrimiento agravado. Sobre él, la abogada indicó que su clienta lo conocía. “Me dijo que se habían visto varias veces en la cancha de Instituto”, concluyó.