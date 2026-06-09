Un motociclista fue víctima de un violento intento de robo en la Circunvalación Oeste de Santa Fe, donde delincuentes armados lo agredieron con palos pero no lograron consumar el asalto.

Hoy 04:35

En la madrugada del lunes, un hombre de 45 años sufrió un intento de robo violento en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe. El incidente se produjo cerca de la 1.40, en las inmediaciones de la intersección con calle Mendoza, y está siendo investigado por las autoridades policiales y judiciales.

El motociclista fue sorprendido por tres delincuentes armados que interrumpieron su paso con la intención de obligarlo a detenerse y robarle su vehículo. Rodeado, el hombre fue víctima de una agresión física que duró varios segundos, durante los cuales dos de los atacantes usaron palos para golpearlo en diferentes partes del cuerpo.

A pesar de la brutalidad del ataque, los delincuentes no lograron llevar a cabo el robo. Por motivos que están siendo investigados, los tres agresores decidieron abandonar el asalto y se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida en el asfalto y fue auxiliada por transeúntes que pasaban por el lugar. Estos individuos realizaron llamadas al 911 para reportar el incidente. Minutos más tarde, efectivos de la Policía de Santa Fe llegaron a la escena y preservaron el área mientras recogían testimonios de testigos.

Una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) arribó al sitio y el personal médico atendió al motociclista. Se constató que presentaba múltiples golpes, especialmente en el hombro derecho, y se decidió su traslado preventivo al hospital José María Cullen para una evaluación más exhaustiva. Finalmente, tras recibir atención médica, el hombre fue dado de alta.

La situación fue notificada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Actualmente, los investigadores están trabajando en la identificación de los tres agresores y analizan si tienen vínculos con otros hechos delictivos recientes en la misma área. Hasta el momento, no se han realizado detenciones y la investigación sigue su curso.

Este ataque no es un caso aislado, ya que en días recientes se han reportado al menos otros dos incidentes graves en la Circunvalación Oeste, lo que pone de manifiesto la creciente peligrosidad de esta vía.