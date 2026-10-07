Consciente y puede hablar: Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales

Era la primera mujer que iba a ser ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. Los abogados de la condenada informaron que “contra todo pronóstico” está despierta y puede comunicarse.

07/10/2026

Christa Pike permanece consciente y puede hablar mientras recibe atención médica, tras sobrevivir al intento de ejecución llevado a cabo por el estado de Tennessee el miércoles 30 de septiembre, según informaron este martes sus abogados en un comunicado recogido por The Associated Press y USA Today.

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“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico aún es incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, explicaron los letrados.

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La reclusa fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville, después de que las autoridades estatales le administraran dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento de ejecución.

En 1996, Pike fue condenada por la tortura y el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios. En el ataque también participaron su entonces novio, Taaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson.

El homicidio ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años. Tras pasar décadas en el corredor de la muerte, podría haberse convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Los abogados piden conmutar la pena de muerte

En el comunicado, los abogados agradecieron a los equipos de emergencia y al personal del hospital que atendió a la reclusa. Según el comunicado, trataron a Pike “como a un ser humano” y le brindaron una “atención excepcional”.

Al mismo tiempo, aseguraron que “sobrevivió a dos inyecciones letales completas según el protocolo de Tennessee, a pesar de que sus abogados advirtieron al estado sobre las dificultades específicas con sus venas”.

“Es la única persona que se sabe que ha sobrevivido a un intento de ejecución completo en los Estados Unidos. Christa es una sobreviviente y afrontará su recuperación día a día”, escribieron.

Por último, los letrados reiteraron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, el pedido de que conmute la sentencia de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Tras el incidente con Pike, el funcionario ordenó suspender las ejecuciones programadas en el estado durante el resto del año y pidió una revisión externa del procedimiento fallido.

Cronología de la ejecución en Tennessee

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El día de la ejecución hubo más de nueve horas de demoras judiciales. En un primer momento, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal frenó la ejecución una hora antes, pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló posteriormente esa medida, sin difundir los motivos de su decisión.

De acuerdo con periodistas que estuvieron presentes, las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 19:27. Tori Gesner, reportera de WKRN, contó que Pike permaneció junto a su consejero espiritual y cantó con él antes de que se iniciara la aplicación de los medicamentos.

Según su relato, a las 19:34 la mujer manifestó: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar” y consultó si esa sensación era habitual.

Los presentes señalaron que las cortinas se cerraron por primera vez a las 19:46, mientras Pike todavía estaba viva. Tres minutos más tarde se reabrieron, la mujer seguía con vida y roncaba con la boca abierta.

El cierre final se produjo alrededor de las 20:05. Cuando retiraron a los periodistas, cerca de las 20:53, aún podía oírse la respiración de Pike. Más tarde, fue trasladada en ambulancia a un hospital.