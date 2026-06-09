El nombre de Margot Robbie vuelve a sonar para un papel en Marvel

Un nuevo rumor indica que la actriz australiana estaría en conversaciones para sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en un rol de relevancia.

Hoy 07:29

Margot Robbie vuelve a estar en el centro de las versiones que la vinculan con Marvel Studios. En las últimas horas, un nuevo rumor señala que la actriz australiana estaría en negociaciones para incorporarse al UCM con un papel importante, aunque sin detalles confirmados hasta el momento.

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La información fue difundida por el insider MyTimeToShineH, una fuente que en ocasiones ha anticipado novedades relacionadas con el UCM antes de sus anuncios oficiales. Según esta versión, la protagonista de “Barbie” y “The Suicide Squad” podría convertirse en uno de los fichajes más destacados de la próxima etapa del estudio liderado por Kevin Feige.

Si bien no existe confirmación oficial, el posible desembarco de Robbie se da en un contexto de reconfiguración del universo narrativo de Marvel. Tras los eventos previstos en las próximas entregas de “Vengadores”, el estudio avanzaría hacia una reorganización de sus principales franquicias, integrando en una misma continuidad a personajes como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man.

Margot Robbie

En este escenario, la incorporación de nuevas figuras de peso aparece como una de las claves para sostener el crecimiento de la franquicia. Robbie, consolidada como una de las actrices más influyentes de Hollywood, reúne un perfil que combina éxito comercial y reconocimiento crítico.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a Marvel. En años anteriores, distintas versiones indicaban que había sido considerada para interpretar a Sue Storm en una nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos, rol que finalmente quedó en manos de Vanessa Kirby.

Por ahora, se trata de una información no confirmada. Sin embargo, la reiteración de estos rumores vuelve a instalar la posibilidad de que Margot Robbie se sume en el futuro al universo de superhéroes más exitoso del cine.