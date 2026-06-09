Fatal derrape en La Banda: un motociclista murió y su acompañante está grave

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes en inmediaciones de Lavalle y Córdoba. Ambos circulaban en una Honda Wave sin dominio colocado. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 09:38

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante la madrugada de este martes, luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de La Banda.

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El siniestro se registró alrededor de las 4, en inmediaciones de las calles Lavalle y Córdoba, en el barrio San Martín, por causas que aún son materia de investigación.

Personal de Comisaría 15 acudió al lugar tras ser alertado por el hecho. Al llegar, los efectivos observaron que se habría producido un derrape y que había dos personas involucradas.

Según las primeras averiguaciones, ambos se movilizaban en una motocicleta Honda Wave sin dominio colocado. Uno de los ocupantes, identificado como Maximiliano Alberto Urbani de 27 años, yacía sin vida en el lugar.

El acompañante fue trasladado en estado de inconsciencia al CIS Banda, donde fue identificado como Nelson Esteban Rodríguez de 37 años, domiciliado en el barrio Sarmiento.

De acuerdo con el informe, el herido presentaba fuerte aliento etílico y una lesión a la altura de la ceja derecha. Luego de ser asistido, se le realizó una tomografía que permitió constatar una fractura de macizo facial.

Además, durante la revisión de sus prendas de vestir, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un cuchillo tipo sierrita, elemento que fue secuestrado y quedó incorporado a la investigación.

Las autoridades investigan cómo se produjo el derrape, las circunstancias previas al siniestro y otros detalles que permitan esclarecer lo ocurrido.