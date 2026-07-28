Zinedine Zidane fue presentado como nuevo DT de Francia: "Este cargo era el único que quería"

El histórico exfutbolista reemplazará a Didier Deschamps y firmó un contrato hasta el Mundial 2030.

Hoy 09:30

Zinedine Zidane fue presentado oficialmente este martes como nuevo entrenador de la Selección de Francia. El exdirector técnico del Real Madrid firmó un contrato por cuatro años y conducirá al seleccionado galo hasta el Mundial 2030.

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Visiblemente emocionado durante la conferencia realizada en la sede de la Federación Francesa de Fútbol, Zizou reconoció que dirigir a Les Bleus era el único desafío que deseaba asumir después de su salida del conjunto español.

“La Selección de Francia era lo único que quería dirigir. Tuve propuestas durante cuatro o cinco años para entrenar clubes y las rechacé todas”, afirmó Zidane.

Zidane esperó cinco años por esta oportunidad

El francés se encontraba alejado de los bancos de suplentes desde 2021, cuando terminó su segundo ciclo en el Real Madrid. Durante ese período decidió no aceptar otros proyectos porque esperaba tener la oportunidad de conducir al seleccionado de su país.

“Después del Real Madrid, lo único que quería era entrenar a Francia. Siempre miré a este equipo con los ojos de un futuro seleccionador”, explicó.

El presidente de la federación, Philippe Diallo, destacó la dimensión histórica de la designación y definió a Zidane como una leyenda del fútbol francés y uno de los entrenadores más respetados de su generación.

Una leyenda que vuelve a la Selección

Zidane fue una de las principales figuras de Francia durante la conquista del Mundial de 1998 y también integró el equipo campeón de la Eurocopa 2000. Como entrenador del Real Madrid, obtuvo tres ediciones consecutivas de la Champions League, entre 2016 y 2018, además de otros títulos nacionales e internacionales.

Ahora reemplazará a Didier Deschamps, quien cerró un ciclo de 14 años en el cargo. Durante su gestión, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, ganó la Liga de Naciones y llegó a las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Qatar 2022.

“Quiero reconocer los 14 años de Didier y de su cuerpo técnico. Tengo mucha ambición para la Selección de Francia”, expresó el nuevo entrenador.

Cuándo debutará Zidane como entrenador de Francia

Zidane asumirá formalmente el 1 de agosto y encabezará su primera concentración durante septiembre, por la Liga de Naciones 2026/27.

Su debut será el 25 de septiembre como visitante ante Turquía. Tres días después enfrentará a Bélgica y, el 2 de octubre, tendrá su primera presentación como local frente a Italia en el Stade de France.

“Deschamps es Deschamps, Blanc fue Blanc y Zizou será Zizou. Haré lo que sé hacer para que Francia continúe ganando”, sentenció el flamante seleccionador.