Martín Menem habló tras la muerte de Daniel Osorio: “Me golpea profundamente”

El presidente de la Cámara de Diputados expresó su dolor por el fallecimiento del directivo de Gen Tech Argentina S.A., empresa vinculada al legislador, y pidió evitar especulaciones mientras avanza la investigación judicial.

Hoy 10:08

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su dolor por la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de Gen Tech Argentina S.A., empresa de suplementos dietarios vinculada al legislador libertario.

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“La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente”, manifestó Menem en un comunicado difundido luego de conocerse el fallecimiento.

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Almagro. De acuerdo con las primeras informaciones, el hallazgo se produjo luego de que allegados advirtieran que no respondía llamados desde hacía varios días.

El fallecido se desempeñaba como directivo y gerente general de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. La empresa está vinculada a Menem, quien la fundó antes de asumir su rol institucional en la Cámara baja.

En su mensaje, el titular de Diputados recordó a Osorio como una persona cercana y destacó el vínculo personal y laboral que los unía.

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“Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, expresó.

Menem también aclaró cómo tomó conocimiento del hecho. Según indicó, fue informado mediante una llamada telefónica en la que le comunicaron que Daniel había sido hallado sin signos vitales.

“Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia”, señaló.

El legislador sostuvo que permaneció en el lugar mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes. Además, remarcó que su presencia respondió “exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. De manera preliminar, el caso fue caratulado como muerte dudosa, una calificación habitual hasta que se establezcan las causas del deceso.

Según los primeros reportes, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, los investigadores aguardan el resultado de la autopsia y otras medidas de prueba para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Por último, Menem pidió respeto para la familia y el entorno de Osorio Peñaloza, y solicitó evitar la difusión de versiones sin sustento.

“Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.