Boca visita a San Lorenzo con una sorpresiva baja en la lista de convocados

El Xeneize enfrenta este domingo al Ciclón desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Clausura.

Hoy 19:24

Después de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a San Pablo en el Morumbí, Boca cambia el chip y vuelve a enfocarse en el torneo local. Este domingo, desde las 14.45, visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura.

La principal novedad en la convocatoria es la ausencia de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, uno de los refuerzos del último mercado, disputó ocho partidos con la camiseta de Boca y marcó su primer gol en la fecha anterior, en el triunfo 3-1 ante Central Córdoba en la Bombonera. Además, ingresó en el tramo final del partido frente a San Pablo.

Para este clásico, Rodolfo Arruabarrena decidió dejarlo afuera de la lista. Entre el límite de extranjeros, una molestia física y su rendimiento en los últimos encuentros, el cuerpo técnico optó por no incluirlo entre los convocados.

Uno de los futbolistas que ganó terreno es Ángel Romero. El paraguayo aprovechó su oportunidad ante Central Córdoba, donde marcó dos goles, y también ingresó antes que Valencia en el partido disputado en Brasil. A su vez, Carlos Palacios comenzó a sumar minutos y recuperó protagonismo en los últimos partidos.

La otra novedad pasa por Rodrigo Bacidalupe. El delantero de 19 años, que debutó ante Central Córdoba y disputó sus primeros 18 minutos en Primera, vuelve a ser convocado para un partido importante. Su lugar en la nómina aparece como una de las apuestas por los juveniles.

En cuanto al equipo, Arruabarrena busca sostener la base que consiguió la clasificación en Brasil. La probable formación de Boca para visitar a San Lorenzo es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Volantes: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios.

Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Rodrigo Bacidalupe.