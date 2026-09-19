Central Córdoba volvió a hacer historia y disputará nuevamente la final de la Región Centro

El único gol del partido llegó por intermedio de Marizol Jacobo, quien marcó el 1 a 0 que terminó definiendo la serie.

Hoy 19:01

Central Córdoba venció 1 a 0 como visitante a Deportivo Universitario de Villa María y se clasificó a la final de la Región Centro del Torneo Federal Regional Amateur Femenino 2026.

El encuentro de vuelta de la tercera ronda se disputó este sábado, desde el mediodía, en Villa María, Córdoba. Tras el empate 1 a 1 registrado en El Zanjón, la serie llegaba abierta y ambos equipos afrontaron el partido con la obligación de no cometer errores.

En un duelo intenso y equilibrado, las dirigidas por Walter Mendoza se mantuvieron firmes ante la presión del conjunto local y también debieron sobreponerse a algunas decisiones arbitrales que generaron reclamos durante el desarrollo del juego.

El único gol del partido llegó por intermedio de Marizol Jacobo, quien marcó el 1 a 0 que terminó definiendo la serie. Con este resultado, Central Córdoba se impuso por 2 a 1 en el global y aseguró su lugar en una nueva final regional.

Por segundo año consecutivo, finalistas de la Región Centro

La clasificación tiene un valor especial para el fútbol femenino ferroviario: Central Córdoba disputará por segundo año consecutivo la final de la Región Centro.

En la edición anterior, el equipo santiagueño se consagró campeón de la región y avanzó a la instancia nacional, donde alcanzó un histórico subcampeonato.

Ahora, las ferroviarias tendrán la posibilidad de repetir aquella conquista y volver a representar a Santiago del Estero en el plano nacional. El rival será Club FIEL de Catamarca, en una serie que se disputará nuevamente a ida y vuelta.

Las fechas, los horarios y las localías todavía deben ser confirmados.

Con trabajo, sacrificio y una destacada actuación fuera de casa, Central Córdoba volvió a demostrar su carácter en una instancia decisiva. El equipo ya está en la final y mantiene vivo el sueño de volver a conquistar la Región Centro.