Asesinaron a una influencer en Brasil una semana después de que saliera de prisión

Evelyn Lima Dantas fue asesinada a tiros durante la madrugada del miércoles en Mãe do Rio, en el estado de Pará. La mujer había recuperado la libertad provisoria el 9 de septiembre, mientras era investigada por su presunta participación en el crimen de un sargento de la Policía Militar.

Hoy 19:40

El ataque ocurrió alrededor de las 3.30 en una vivienda ubicada en la calle Bernardo Ferreira de Oliveira, en el barrio São Francisco. Según el relato aportado a las autoridades, dos hombres armados ingresaron al domicilio y redujeron al padre de Evelyn. Luego sacaron a la víctima por la fuerza hasta la parte delantera de la casa, donde efectuaron varios disparos.

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La Policía Militar fue alertada minutos después por vecinos que escucharon las detonaciones. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo de Evelyn Lima Dantas sobre la calzada, cubierto con un lençol. Los atacantes escaparon en un automóvil que hasta el momento no pudo ser identificado.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que, antes de escapar, los agresores dejaron pintada la sigla “TCP” en la fachada del inmueble. Las autoridades señalaron que esas letras pueden hacer referencia al Terceiro Comando Puro, una organización criminal con origen en Río de Janeiro, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de que esa organización haya participado del asesinato.

La muerte ocurrió pocos días después de que Evelyn recuperara la libertad provisoria. Había sido detenida en el marco de la investigación por el asesinato del sargento retirado Antônio Anildo Alves da Silva, ocurrido el 29 de julio en Mãe do Rio. Según información difundida por medios brasileños a partir de fuentes policiales, los investigadores sospechaban que la mujer habría brindado apoyo logístico en el crimen.

Ahora, la Policía Civil de Pará intenta determinar quiénes fueron los autores del homicidio y cuál fue el motivo del ataque. Entre las hipótesis que son analizadas se encuentra una posible relación con la investigación que Evelyn tenía en su contra, aunque por el momento no está confirmado que ambos hechos estén vinculados.