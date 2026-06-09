“La universidad no puede frenar su desarrollo”: advirtió Marcelino Ledesma

El rector de la UNSE señaló que el presupuesto actual limita el crecimiento académico e institucional.

Hoy 15:40

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, se refirió a la situación que atraviesa el sistema universitario en el actual contexto nacional y advirtió sobre las limitaciones presupuestarias que impactan en el normal desarrollo de las actividades académicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el titular de la casa de altos estudios explicó que la institución se encuentra trabajando en la consolidación de sus espacios académicos, al tiempo que varias carreras avanzan en procesos de acreditación. “Las unidades académicas están trabajando fuertemente en ese sentido”, señaló.

Asimismo, destacó el fortalecimiento del sistema de educación a distancia, que permite no solo el dictado de carreras virtuales, sino también el acompañamiento de las propuestas presenciales mediante plataformas tecnológicas.

Sin embargo, Ledesma remarcó que el Presupuesto 2026 aprobado a nivel nacional resulta insuficiente para sostener el conjunto de actividades que desarrolla la universidad. “Las restricciones presupuestarias están presentes en nuestra agenda”, afirmó, al tiempo que mencionó el impacto en áreas clave como la investigación, la extensión y el trabajo territorial.

En ese marco, subrayó la necesidad de una recomposición salarial para los trabajadores universitarios. “Es fundamental garantizar salarios dignos acordes al compromiso que tienen con su labor”, expresó.

El rector indicó además que se mantienen expectativas en torno a los procesos de diálogo y negociación entre el Consejo Interuniversitario Nacional, el Gobierno nacional y los gremios del sector, en busca de mejoras que incluyan la actualización de becas estudiantiles, mayores recursos para gastos de funcionamiento y financiamiento para hospitales universitarios.

Finalmente, Ledesma puso en valor el rol de la universidad pública como espacio de pensamiento crítico y plural. En ese sentido, destacó el trabajo de investigación que se realiza en ámbitos como el INDES (Instituto de Estudios para el Desarrollo Social), donde se analizan los procesos políticos y sociales en distintos niveles.

“Las universidades son espacios de respeto a la diversidad de pensamientos y cumplen un rol clave en la interpretación de los contextos sociales”, concluyó.