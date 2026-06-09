La burla del Atlético de Madrid tras rechazar la millonaria oferta del Real por Julián Álvarez

El club rojiblanco usó las redes para reírse del comunicado del Madrid y lanzó una serie de mensajes irónicos que encendieron la rivalidad.

Hoy 16:20

La novela por Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo cargado de tensión en España. Luego de que el Real Madrid presentara una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino, el Atlético de Madrid respondió con un duro comunicado y dejó en claro que no tiene intenciones de desprenderse de su principal figura.

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El Merengue intentó avanzar por la Araña, quien actualmente se encuentra enfocado en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, mientras se recupera de una molestia en el tobillo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de manera tajante por el club Colchonero.

La respuesta del Atlético llegó con un tono explosivo y cargado de ironía. “Se les cortó el video del Papa, donde decía que también era del Atleti”, fue una de las primeras frases del comunicado, en referencia al reciente encuentro de León XIV con Florentino Pérez.

Luego, el club madrileño subió aún más el tono: “Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”, señalaron.

El cierre también apuntó contra el Real Madrid y Barcelona, otro de los clubes que había mostrado interés por el delantero argentino. “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”, remataron desde el Colchonero.

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La postura del Atlético es clara desde hace meses: Julián Álvarez no está en venta por una cifra inferior a la que marca su contrato. La cláusula de rescisión del delantero supera los 500 millones de euros, por lo que cualquier oferta por debajo de ese monto es considerada insuficiente.

El Real Madrid probó con 150 millones, una cifra histórica para el club blanco, pero que representa apenas una parte de la cláusula establecida por el Atlético. Antes, Barcelona también había intentado acercarse con una propuesta de 100 millones, que corrió la misma suerte.

Ahora, el episodio abre una nueva etapa en el mercado europeo. Si el Merengue quiere insistir por el campeón del mundo, deberá acercarse mucho más a la cifra pretendida por el Colchonero o buscar otra vía de negociación.

Mientras tanto, Julián Álvarez continúa concentrado con la Selección Argentina y deja que sus representantes y los clubes definan el futuro de una operación que promete seguir dando que hablar.