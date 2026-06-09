La intendente Fuentes recibió a emprendedoras que participarán de un concurso nacional

Cobertura especial
Mundial 2026
Durante el encuentro, la jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con Nadia y Merybe Corpus, responsables del emprendimiento “Amor de Mate”, que fue seleccionado entre los 47 finalistas del concurso nacional Emprendimiento Argentino 2025, tras demostrar talento, esfuerzo y dedicación.
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Durante la reunión, las jóvenes le presentaron a la Ing. Fuentes sus sets materos personalizados y artesanales, y compartieron sus experiencias y proyectos orientados a potenciar el crecimiento económico local, la generación de empleo y la innovación productiva.
La intendente Fuentes destacó el compromiso, la creatividad y el espíritu emprendedor de las jóvenes, y reafirmó el compromiso de la gestión municipal de seguir generando espacios de diálogo y articulación que fortalezcan el ecosistema emprendedor local.