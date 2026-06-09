La intendente Fuentes recibió a emprendedoras que participarán de un concurso nacional

Durante el encuentro, la jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente.

Hoy 17:17

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro con Nadia y Merybe Corpus, responsables del emprendimiento “Amor de Mate”, que fue seleccionado entre los 47 finalistas del concurso nacional Emprendimiento Argentino 2025, tras demostrar talento, esfuerzo y dedicación.

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Durante la reunión, las jóvenes le presentaron a la Ing. Fuentes sus sets materos personalizados y artesanales, y compartieron sus experiencias y proyectos orientados a potenciar el crecimiento económico local, la generación de empleo y la innovación productiva.

La intendente Fuentes destacó el compromiso, la creatividad y el espíritu emprendedor de las jóvenes, y reafirmó el compromiso de la gestión municipal de seguir generando espacios de diálogo y articulación que fortalezcan el ecosistema emprendedor local.