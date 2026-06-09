Las señales de pérdidas de agua que no debes ignorar en tu hogar

Detectar pérdidas de agua en el hogar es fundamental para ahorrar y prevenir daños. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2020 el 35% del agua potable se desperdicia debido a fugas no reparadas.

Hoy 18:12

Las pérdidas de agua en el hogar son un problema común que puede pasar desapercibido. Muchas veces, los propietarios no se dan cuenta de que están perdiendo agua hasta que reciben una factura exorbitante. Por eso, es esencial aprender a detectar estas fugas ocultas para evitar sorpresas y contribuir al ahorro de este recurso vital.

Una de las formas más sencillas de identificar fugas de agua es revisar los contadores. Si el medidor sigue corriendo, incluso cuando no se están utilizando grifos ni electrodomésticos que consumen agua, es probable que haya una fuga en alguna parte de la instalación. Esta es una de las primeras señales que deben tomarse en cuenta.

Además, es importante estar atento a otros indicadores visibles en el hogar. La presencia de manchas de humedad en las paredes o techos, el moho y el aumento de la presión en el sistema de agua son otras señales que pueden advertir sobre fugas. Ignorar estos signos puede llevar a daños estructurales significativos con el tiempo.

Otra técnica útil para detectar pérdidas es realizar una prueba de agua. Consiste en cerrar todos los grifos y aparatos que consumen agua, y luego anotar la lectura del medidor. Después de unas horas, si el medidor ha cambiado, hay una fuga que necesita ser localizada y reparada.

Los tuberías y conexiones más antiguas son especialmente propensas a desarrollar fugas. Con el tiempo, el desgaste y la corrosión pueden afectar la integridad de las tuberías. Por esta razón, es recomendable realizar revisiones periódicas, especialmente en casas con más de 20 años.

Finalmente, hay tecnologías avanzadas que pueden ayudar en la detección de fugas. Sistemas de monitoreo inteligente que utilizan sensores pueden alertar a los propietarios sobre fugas en tiempo real, lo que permite una respuesta rápida y efectiva para mitigar daños.