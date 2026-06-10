Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:25

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación económica actual durante su columna de este miércoles en Radio Panorama y dejó una definición contundente: “Nunca se vio un sistema donde sobren los dólares y falte el empleo”.

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En su análisis, el economista señaló que algunos sectores productivos muestran un comportamiento irregular. “La industria y la construcción repuntaron en febrero y bajaron en marzo. Esto va a ser un serrucho, con subas y bajas”, explicó, al describir un escenario de recuperación inestable.

Granados también puso el foco en el potencial minero del país, especialmente en el cobre. “El cobre que llega desde la Cordillera —en un 70% del lado de San Juan— es de primera calidad. Es otro campo, como Vaca Muerta”, afirmó, destacando las oportunidades de desarrollo en ese sector.

Al citar al economista Ricardo Arriazu, remarcó la paradoja del actual esquema económico: “Nunca vio un sistema donde sobran dólares y falta empleo”. En ese sentido, advirtió que “la destrucción de puestos de trabajo es más rápida que la creación”, lo que obliga a buscar un equilibrio para sostener el crecimiento.

Asimismo, indicó que el contexto genera incertidumbre en la población. “Hay un 50% de probabilidades de éxito, pero la gente sigue comprando dólares porque no está segura”, sostuvo, y agregó que los 20 mil millones de dólares enviados por Estados Unidos para frenar una corrida permanecen intactos.

En cuanto al tipo de cambio, Granados explicó que una eventual suba del dólar podría frenar ciertas importaciones, mientras que el FMI considera que la moneda estadounidense está un 10% atrasada, lo que genera dificultades económicas.

Finalmente, subrayó que el debate cambiario sigue siendo central en la economía argentina. “Todo el mundo habla del dólar, si está alto o bajo, si hay que devaluar o sostenerlo. Antes faltaban porque el único que exportaba era el campo; ahora hay más sectores y sobran, pero falta trabajo”, concluyó.