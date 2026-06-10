Sophie Thatcher quiere interpretar a una icónica heroína mutante en el reboot de X-Men

La actriz de Yellowjackets expresó su disposición a sumarse al universo de Marvel, aunque puso como condición participar activamente en la construcción del personaje.

Hoy 08:38

La actriz Sophie Thatcher, reconocida por su trabajo en la serie Yellowjackets, manifestó su interés en interpretar a Rogue en el esperado reinicio de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

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El comentario surgió a partir de publicaciones realizadas por fanáticos en redes sociales, donde se la imagina en el papel de la icónica mutante. Thatcher reconoció haber visto diversas ilustraciones y ediciones que la posicionan como Rogue y no descartó la posibilidad de asumir el rol, aunque dejó en claro que su participación dependería de ciertas condiciones.

“Estoy abierta, siempre y cuando sea un director dispuesto a colaborar y escuchar mis ideas. Solo me gustaría asegurarme de que se esté contando la historia correcta, especialmente si se trata de una franquicia tan grande”, expresó la actriz.

Sophie Thatcher

En los cómics, los X-Men son un grupo de mutantes que nacen con habilidades especiales y deben enfrentar el rechazo de la sociedad. Fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby, y su alineación original incluía a personajes como Cíclope, Chica Marvel, Hombre de Hielo, Bestia y Ángel, además del Profesor X. Con el paso del tiempo, se sumaron figuras clave como Wolverine, Gambit, Rogue y Storm.

Los X-Men ya tuvieron múltiples adaptaciones cinematográficas entre los años 2000 y 2010 bajo el sello de 20th Century Fox, estudio que fue adquirido por Disney en 2019. Desde entonces, algunos personajes comenzaron a integrarse al MCU, como el Profesor X interpretado por Patrick Stewart en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y el regreso de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en Deadpool & Wolverine.

Gran parte de estos actores volverá a aparecer en Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027), películas que marcarían la despedida de estas versiones de los personajes.

En paralelo, Marvel Studios avanza con un nuevo elenco completamente renovado y más joven para la próxima película de X-Men, que contará con guion de Michael Leslie (Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes) y será dirigida por Jake Schreier, quien recientemente trabajó en Thunderbolts.

La posible incorporación de Thatcher se suma así a las expectativas en torno a uno de los proyectos más esperados del estudio, que buscará relanzar a los mutantes con una nueva generación de actores.