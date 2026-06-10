Central Córdoba y San Martín de Monte Quemado ya conocen el fixture del Torneo Regional Femenino 2026

El certamen de clubes de fútbol reunirá a 120 equipos de todo el país.

Hoy 19:11

El fútbol femenino de Santiago del Estero tendrá asegurada presencia en las fases decisivas de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026, ya que el sorteo determinó que Central Córdoba y San Martín de Monte Quemado se enfrenten entre sí en la Primera Ronda del certamen.

El primer encuentro como local el 1 de agosto, mientras que la revancha se jugará el 8 de agosto.

La particularidad de esta llave es que el ganador avanzará directamente a la Tercera Ronda, evitando disputar la segunda fase.

Los cruces de la Primera Ronda en la Región Centro

Fiel (Catamarca) vs. Unión Aconquija

Obreros (San Isidro) vs. San Martín (El Bañado)

Progreso (Tinogasta) vs. Sarmiento (San José)

Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. San Martín (Monte Quemado)

Instituto (Córdoba) vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Leandro N. Alem (Villa Nueva) vs. Deportivo Universitario (Villa María)

Además, Los Chuyos de Chilecito aguardará directamente en la Segunda Ronda para enfrentarse al ganador de una de las llaves clasificatorias.

Cómo se jugarán las siguientes fases

La Segunda Ronda se disputará los días 15 y 22 de agosto, mientras que la Tercera Ronda está programada para el 29 de agosto y 5 de septiembre. Los cruces de esa instancia serán confirmados una vez concluidas las fases anteriores.

Por su parte, la Cuarta Ronda, que definirá al representante regional para la Etapa Final, todavía no tiene fechas confirmadas por parte de la organización.

El sistema de disputa

Según establece el reglamento oficial, toda la etapa regional se jugará mediante el sistema de eliminación directa con partidos de ida y vuelta, disputándose un encuentro en cada sede.

Para definir cada serie se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Mayor cantidad de puntos obtenidos en los dos partidos.

En caso de igualdad, mayor diferencia de goles.

Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, de acuerdo con el Reglamento General de la AFA.

Con este formato, los equipos buscarán avanzar ronda tras ronda hasta consagrarse campeones de su región y obtener el boleto a la Etapa Final del Torneo Regional Federal Amateur Femenino 2026, uno de los certámenes más importantes del fútbol femenino del interior del país.