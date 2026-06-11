Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina

El central zurdo que fue presentado recientemente en el Tottenham inglés se sumará a la delegación albiceleste de cara al Mundial.

Hoy 15:34

Marcos Senesi será finalmente el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde la Albiceleste integrará el Grupo J.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. “El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó la AFA.

Balerdi, que inicialmente formaba parte de los 26 convocados, debió ser desafectado el pasado 6 de junio por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.

Tras su baja, se especuló con la posibilidad de que Lionel Scaloni eligiera a un mediocampista para ocupar ese lugar, e incluso el propio entrenador había reconocido que analizaba esa alternativa. Sin embargo, finalmente decidió convocar a un defensor central para no perder variantes en la última línea.

Senesi llega después de una gran temporada en el Bournemouth de Inglaterra, equipo con el que terminó sexto en la Premier League y consiguió una histórica clasificación a la Europa League.

De esta manera, el zaguero se suma a una defensa que ya cuenta con nombres como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, en la recta final antes del debut mundialista.

Más allá de la confirmación de Senesi, las preocupaciones físicas para Scaloni todavía no terminaron. En las últimas horas se conoció que Nicolás Tagliafico no pudo entrenarse con normalidad y es duda para el estreno ante Argelia, previsto para el martes 16.

La Selección llega al Mundial con buenas sensaciones futbolísticas tras sus dos últimos amistosos, en los que venció 2-0 a Honduras y 3-0 a Islandia.

Con Senesi incorporado a la nómina, Argentina empieza a cerrar los últimos detalles de su plantel para iniciar la defensa del título conseguido en Qatar.