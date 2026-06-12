Shakira deslumbró en la inauguración del Mundial 2026 en México

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca destacó actuaciones de Shakira, J Balvin y otros artistas reconocidos.

Hoy 06:20

La FIFA dio inicio a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural histórica que tuvo lugar en el Estadio Azteca, marcando el comienzo de un campeonato que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Este evento, que contó con la destacada actuación de la cantante colombiana Shakira, reunió a grandes figuras de la música como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

Antes del espectáculo, más de 83 mil personas esperaban ansiosas mientras sonaban melodías de Soda Estéreo y canciones emblemáticas como “Amor prohíbido” de Selena Quintanilla, creando una atmósfera vibrante y festiva.

Con una ceremonia de estilo ancestral y una gran réplica del trofeo de la FIFA en el escenario, los bailarines, junto a una mujer vestida con atuendo tradicional, dieron la bienvenida con un emotivo “Bienvenidos a México, al mundial de fútbol FIFA 2026”, frase que resonó en diversos dialectos.

El espectáculo comenzó con la presentación de Maná interpretando “Oye mi amor”, seguido por Danny Ocean con “Partidazo”. Los Ángeles Azules y Belinda continuaron con “Por ella”, rodeados de bailarines en vestuarios coloridos que celebraban con entusiasmo.

La energía se intensificó cuando J Balvin y Ryan Castro aportaron un estilo más movido, preparando el escenario para la esperada actuación de Shakira junto a Burna Boy con la canción Dai Dai, donde su presentación estuvo marcada por bailarines que exhibían atuendos vibrantes de colores amarillos y blancos.