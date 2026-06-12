F2: Nicolás Varrone inició el viernes de Barcelona en 13° lugar

El argentino dentro de la FIA Fórmula 2 participó del primer entrenamiento en la pista catalana donde un equipo local se destacó.

Hoy 08:00

Habiendo sumado 14 puntos en lo que va del año, Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) comienza el fin de semana del GP de Barcelona con gran ilusión. Del mismo modo, se enfrenta a uno de los circuitos más conocidos por los equipos con base europea no solo para la FIA Fórmula 2 sino categorías menores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Laurens van Hoepen (Trident) terminó los entrenamientos libres en primera posición con un tiempo de 1m26s776 con el que superó por poco a Roman Bilinski (Dams). En tanto que el representante Rodin Motorsport, Alexander Dunne, terminó a menos de una décima de segundo, en el tercer lugar.

La gran cantidad de datos acumulados en el Circuit de Barcelona-Catalunya hizo que no hubiera grandes sorpresas ni que se viera todo el potencial que se espera en la Clasificación de las 10:55 horas (de Argentina). En el comienzo de la tanda hubo acercamientos, incluyendo a Sebastián Montoya, Kush Maini o Nico Varrone encerrados en una décima de lo mejor, pero los tiempos veloces mejoraron y la bandera roja a 12 minutos de terminar la tanda (trompo de Noel León, atrapado en la vía de escape) no permitió bajar las marcas.