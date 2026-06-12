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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
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“Rincón Malvinas”: una emotiva puesta en escena en el Colegio María Antonia de Paz y Figueroa

En el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, la comunidad educativa vivió una jornada especial con teatro, historia y reflexión.

Hoy 10:26

En el marco de la conmemoración del Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el Colegio María Antonia de Paz y Figueroa llevó adelante una destacada iniciativa educativa y cultural con la puesta en escena de la obra teatral “Rincón Malvinas”, a cargo del grupo Templum Teatro.

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La propuesta, dirigida por Luis Lobo y con la asistencia y producción de Maritza Díaz, contó con la participación del propio autor José Kairuz junto a Fernando Rodríguez Leal, quienes protagonizan la obra. La pieza recrea, desde una mirada poética y dramática con rigor histórico, distintas vivencias de dos soldados santiagueños durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

La actividad permitió que el establecimiento educativo se transforme por completo en un espacio teatral, donde la historia cobró vida ante más de 300 estudiantes que participaron como espectadores, generando un fuerte impacto pedagógico y emocional.

Desde la institución destacaron que este tipo de experiencias fortalecen la articulación entre arte y educación, además de contribuir al sostenimiento de las actividades de la cooperadora escolar, que acompaña permanentemente el desarrollo de la comunidad educativa.

La jornada dejó una profunda huella en los alumnos, quienes tuvieron su primer acercamiento al teatro en un contexto cargado de memoria y reflexión sobre la causa Malvinas, consolidando una experiencia que fue calificada como enriquecedora y altamente positiva.

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