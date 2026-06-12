Comercio y Güemes cierran la octava fecha de la Liga Santiagueña

El encuentro se disputará esta tarde en el estadio de Comercio Central Unidos y marcará el cierre de la octava jornada del Torneo Anual. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para escalar posiciones en sus respectivas zonas.

Hoy 09:45

La Liga Santiagueña de Fútbol completará este viernes la disputa de la octava fecha del Torneo Anual, cuando Comercio Central Unidos reciba a Güemes en el único encuentro de la jornada. El partido se jugará en el estadio de Comercio, con actividad desde las 13 en Reserva y desde las 15 en Primera División.

El duelo aparece como una buena oportunidad para ambos equipos de seguir creciendo en la tabla de posiciones. Comercio Central Unidos intentará hacerse fuerte en condición de local, mientras que Güemes buscará sumar fuera de casa.

La fecha comenzó el pasado domingo con varios resultados destacados. Vélez de San Ramón protagonizó la goleada de la jornada al imponerse por 5 a 1 sobre Banfield, mientras que Independiente de Beltrán, el Rojo, consiguió una valiosa victoria por 2 a 0 ante Defensores de Forres. Además, Unión de Beltrán y Sportivo Fernández igualaron 1 a 1, Atlético Forres venció 1 a 0 a Independiente de Fernández y Central Argentino derrotó 1 a 0 a Villa Unión.

La continuidad de la fecha tuvo el triunfo de Estudiantes de Huaico Hondo sobre Mitre por 1 a 0, la victoria de Agua y Energía frente a Sarmiento también por la mínima diferencia y el éxito de Central Córdoba, que superó 2 a 1 a Yanda en el encuentro disputado el miércoles.

Programación de hoy

Viernes 12 de junio

Comercio Central Unidos vs. Güemes Cancha: Raúl Adolfo Seijas. Reserva: 13.00. Primera: 15.00. Público: local.



Resultados fecha 8: