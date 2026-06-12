Se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de taller de “Excel Básico”

La capacitación está destinada a adolescentes y adultos que deseen incorporar herramientas digitales esenciales para el estudio, el trabajo y los emprendimientos.

Hoy 14:15

La Casa del Bicentenario informa que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de los talleres de Excel Básico, destinados tanto a adolescentes como a adultos que deseen adquirir herramientas digitales fundamentales para el estudio, el trabajo y los emprendimientos.

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Los cursos están diseñados para personas sin conocimientos previos y permiten aprender desde cero el manejo de hojas de cálculo, la organización de datos, la creación de tablas, el uso de fórmulas básicas, porcentajes, gráficos y otras herramientas prácticas de Microsoft Excel.

Se ofrecerán comisiones diferenciadas para adolescentes y para adultos, con contenidos adaptados a las necesidades e intereses de cada grupo, favoreciendo un aprendizaje dinámico y aplicado a situaciones reales.

Las clases se desarrollarán de manera presencial en la Casa del Bicentenario, todos los sábados, dando inicio el sábado 13.

La capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Entre los contenidos que se abordarán se encuentran el manejo básico de Excel, la organización de datos, fórmulas simples, elaboración de tablas y gráficos, además de aplicaciones prácticas para estudios, trabajo y emprendimientos.

En ese sentido, cabe destacar que Excel es una herramienta clave para organizar información, administrar proyectos, realizar presupuestos y optimizar tareas en distintos ámbitos, convirtiéndose en una habilidad cada vez más valorada en el mundo laboral y académico. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3856 22-5258.