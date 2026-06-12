Con presencia internacional, se desarrolla en Santiago el V Congreso Nacional de FEARAB

Durante tres jornadas se realizan actividades culturales, sociales e institucionales que ponen en valor la historia y el legado de la inmigración árabe.

Hoy 14:33

Santiago del Estero es sede del V Congreso Nacional de FEARAB Argentina, un importante encuentro que reúne a dirigentes y referentes de la comunidad árabe de todo el país y de Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer los lazos de integración, identidad cultural y cooperación entre las distintas instituciones que integran la federación.

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En diálogo con Noticiero 7, el presidente de FEARAB América, Zaid Alhamad, destacó que el congreso se desarrolla a lo largo de tres jornadas dedicadas al intercambio cultural y social entre las comunidades árabes y las sociedades donde están insertas.

“Son tres jornadas en donde habrá un desarrollo y un intercambio cultural y social. Nuestra participación como FEARAB América es brindar apoyo y compartir con nuestra comunidad. Este es el comienzo de una gira que realizamos por Latinoamérica”, expresó.

Alhamad recordó que las actuales autoridades de FEARAB América fueron electas el pasado 28 de marzo y que uno de los principales compromisos asumidos fue visitar las federaciones nacionales y regionales del continente para fortalecer la unidad institucional.

Asimismo, resaltó la magnitud de la organización al señalar que FEARAB América cuenta con más de 53 años de trayectoria y representa a más de 24 millones de personas árabes y de origen árabe distribuidas en toda Latinoamérica.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de unidad, integración y paz. También nuestro compromiso de seguir construyendo las patrias donde vivimos, donde hemos echado raíces y donde nuestros hijos están plenamente integrados a las sociedades en las que convivimos”, afirmó.

Por su parte, el coordinador Nabid Alzafadi explicó que la elección de Santiago del Estero como sede del encuentro responde al profundo vínculo histórico de la provincia con la inmigración árabe, especialmente de origen sirio y libanés.

“Se ha escogido a Santiago del Estero porque es una provincia simbólica, donde existe una importante presencia de descendientes de los primeros inmigrantes árabes que llegaron a la Argentina. De esta manera se le rinde homenaje a una tierra que los recibió y donde dejaron una huella significativa”, indicó.

Además, señaló que el congreso contempla actividades culturales, sociales y artísticas destinadas a fortalecer la integración entre la comunidad árabe y la sociedad argentina.

Finalmente, Alzafadi remarcó que la diáspora árabe ha realizado importantes aportes al desarrollo de los países donde se estableció. “A nivel internacional queremos reflejar que los inmigrantes árabes, a lo largo de las décadas, han contribuido al crecimiento y la estabilidad política, social, cultural y científica de las naciones donde viven”, concluyó.