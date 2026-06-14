Lilia Lemoine defendió a Adorni y negó que exista enriquecimiento ilícito: "Es inocente"

La diputada libertaria aseguró que el vocero presidencial ya contaba con ese patrimonio antes de asumir funciones públicas. También cuestionó las acusaciones por presunta evasión fiscal.
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, salió en defensa del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, luego de que se difundieran cuestionamientos y denuncias vinculadas a un supuesto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
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Durante una entrevista televisiva, la legisladora de La Libertad Avanza sostuvo que el funcionario no cometió ningún delito y atribuyó las polémicas a posibles errores al momento de explicar públicamente su situación patrimonial.
"Adorni es inocente", afirmó Lemoine, quien consideró que algunas inconsistencias en sus declaraciones podrían responder a equivocaciones humanas y no a una conducta delictiva. Según expresó, una persona sometida a fuertes cuestionamientos puede mostrarse nerviosa y no brindar explicaciones precisas sobre determinados aspectos de su patrimonio.
La diputada insistió en que no existe vínculo entre la función pública y el crecimiento económico atribuido al funcionario. En ese sentido, remarcó que los fondos observados por sus críticos habrían sido obtenidos antes de su ingreso al Estado.
Además, hizo referencia a las explicaciones brindadas por Adorni respecto de inversiones realizadas en el pasado y sostuvo que se trató de operaciones previas a su desempeño como funcionario nacional. Para Lemoine, el incremento patrimonial mencionado responde al resultado de inversiones financieras y no a un enriquecimiento irregular.
La legisladora también rechazó las acusaciones relacionadas con una presunta evasión fiscal y cuestionó algunos conceptos vinculados a la carga tributaria desde una perspectiva ideológica.
Finalmente, la dirigente libertaria ratificó su respaldo al jefe de Gabinete y aseguró que las denuncias en su contra carecen de sustento para configurar un delito, al considerar que el origen de los fondos cuestionados sería anterior a su llegada a la administración pública.