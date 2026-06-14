Mbappé y su deseo de revivir la final con Argentina: “Perdimos de la forma más cruel”

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
5' Grupo F
Países Bajos 0
Japón 0
14 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo E
Alemania 7
Curazao 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo D
Australia 2
Turquía 0
FINALIZADO
20:00 Grupo E
Costa de Marfil -
Ecuador -
14 / 06 / 2026
23:00 Grupo F
Suecia -
Túnez -
14 / 06 / 2026
13:00 Grupo H
España -
Cabo Verde -
15 / 06 / 2026
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Mbappé y su deseo de revivir la final con Argentina: “Perdimos de la forma más cruel”

El delantero francés recordó la definición de Qatar 2022 y confesó que, si pudiera, volvería a jugar ese partido para intentar cambiar el destino.

Hoy 16:53
Mbappé final Qatar

En la previa del debut de Francia en el Mundial 2026 frente a Senegal, Kylian Mbappé se sinceró sobre momentos que marcaron su carrera y no esquivó referirse a la dolorosa final ante Argentina en Qatar 2022. 

El delantero de Real Madrid admitió: “Hay muchos [momentos que repetiría], sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”.

Mbappé describió la derrota como “la forma más cruel de perder una final del Mundial”, recordando que, aunque los penales son un gesto técnico y no cuestión de suerte, dolió profundamente perder en esa instancia. “Es muy difícil perder una final del Mundial. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo”, reflexionó.

El francés también repasó su relación con el PSG y su presidente Nasser Al-Khelaïfi, resaltando el impacto positivo en su carrera: “Antes de todo eso, hizo muchas cosas por mi familia y por mí. Cuando tengo un conflicto con alguien y creo que merezco ganarlo, no tengo problemas en ir hasta el final. Pero no hay que confundir todo: Nasser es alguien a quien estimo”.

Por último, Mbappé habló sobre cómo la fama afecta su vida cotidiana: “Un día de ensueño es volver a la simplicidad: no ser molestado, poder hacer lo que quieras, con quien quieras, donde quieras. Nos deshumaniza, nos convierte un poco en animales de circo… Pero he aprendido a aceptar que siempre formará parte de mi vida”.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Francia Kylian Mbappé Mundial 2026
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