Mbappé y su deseo de revivir la final con Argentina: “Perdimos de la forma más cruel”

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El delantero francés recordó la definición de Qatar 2022 y confesó que, si pudiera, volvería a jugar ese partido para intentar cambiar el destino.
En la previa del debut de Francia en el Mundial 2026 frente a Senegal, Kylian Mbappé se sinceró sobre momentos que marcaron su carrera y no esquivó referirse a la dolorosa final ante Argentina en Qatar 2022.
El delantero de Real Madrid admitió: “Hay muchos [momentos que repetiría], sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”.
Mbappé describió la derrota como “la forma más cruel de perder una final del Mundial”, recordando que, aunque los penales son un gesto técnico y no cuestión de suerte, dolió profundamente perder en esa instancia. “Es muy difícil perder una final del Mundial. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo”, reflexionó.
El francés también repasó su relación con el PSG y su presidente Nasser Al-Khelaïfi, resaltando el impacto positivo en su carrera: “Antes de todo eso, hizo muchas cosas por mi familia y por mí. Cuando tengo un conflicto con alguien y creo que merezco ganarlo, no tengo problemas en ir hasta el final. Pero no hay que confundir todo: Nasser es alguien a quien estimo”.
Por último, Mbappé habló sobre cómo la fama afecta su vida cotidiana: “Un día de ensueño es volver a la simplicidad: no ser molestado, poder hacer lo que quieras, con quien quieras, donde quieras. Nos deshumaniza, nos convierte un poco en animales de circo… Pero he aprendido a aceptar que siempre formará parte de mi vida”.