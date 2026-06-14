Fórmula 3: Colnaghi terminó 18° en Barcelona y cerró un fin de semana para el olvido

El piloto argentino de MP Motorsport no logró sumar puntos en el Gran Premio de España. El triunfo quedó en manos del francés Théophile Naël.

Hoy 10:56

El piloto argentino Mattia Colnaghi, del equipo MP Motorsport, finalizó en el decimoctavo puesto en el Gran Premio de España de Fórmula 3, disputado en el circuito de Barcelona, y cerró un fin de semana adverso en la categoría.

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Colnaghi, que disputa su primera temporada en la divisional, había logrado avanzar algunas posiciones tras la largada y llegó a ubicarse decimoquinto, con chances de acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, su rendimiento se vio condicionado por un incidente en pista.

El danés Noah Strømsted lo superó en una maniobra que terminó con el argentino fuera de pista. Tras reincorporarse, cayó hasta el decimonoveno lugar, aunque logró recuperar una posición en el tramo final para cruzar la bandera a cuadros en el decimoctavo puesto.

De esta manera, el piloto de MP Motorsport cerró un fin de semana complicado en Barcelona, ya que este sábado también debió abandonar la carrera sprint.

El triunfo en la competencia principal fue para el francés Théophile Naël (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing) y Ugo Ugochukwu (Campos Racing).

Con estos resultados, Ugochukwu continúa como líder del campeonato con 58 puntos, seguido por Naël con 52 unidades en la segunda posición.

La próxima fecha de la Fórmula 3 será dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Austria.