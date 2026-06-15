Pakistán presidirá la ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció que el acto se realizará el viernes en Ginebra, Suiza, tras las negociaciones que pusieron fin a las hostilidades entre ambos países.

Hoy 08:17

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes que su país presidirá la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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Según informó la agencia Xinhua, el acto se realizará el viernes 19 de junio en la ciudad suiza de Ginebra, donde se formalizará el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán.

Durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, Sharif destacó el carácter histórico del acuerdo y remarcó el rol de Pakistán en el proceso de mediación. “La ceremonia de este histórico acuerdo se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será presidida por Pakistán”, afirmó.

El mandatario paquistaní había anunciado horas antes un cese permanente de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, mediante un memorando que pone fin al conflicto entre ambos países y que será ratificado durante la cita prevista en Suiza.

En su intervención, Sharif también valoró la participación de distintos aliados regionales en el proceso diplomático, entre ellos el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Además, elogió el rol del jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, a quien atribuyó una participación clave en las gestiones para alcanzar el acuerdo.

Desde Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance aseguró que prevé asistir a la ceremonia y no descartó que también viaje a Ginebra el presidente Donald Trump, quien confirmó el fin del conflicto a través de sus redes sociales, aunque sin brindar mayores detalles.

Por su parte, desde Irán, el vicecanciller Kazem Gharibabadi confirmó que el texto final del denominado Acuerdo de Islamabad ya fue completado y señaló que el acto de firma se realizará el viernes, aunque no precisó quiénes integrarán la delegación iraní.

De acuerdo con lo adelantado por Sharif, los mediadores mantendrán reuniones durante los próximos días para ultimar los aspectos técnicos y protocolares del encuentro.

La ceremonia en Ginebra será observada con atención por la comunidad internacional, debido al impacto geopolítico del entendimiento y a las expectativas sobre su implementación efectiva.