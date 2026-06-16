Operativo antidrogas en Salta desmantela red de narcotráfico

Un control vehicular rutinario en Salta resultó en la desarticulación de una red de narcotráfico y el secuestro de más de 205 kilos de drogas en menos de 24 horas.

Hoy 01:32

Un operativo antidrogas llevado a cabo en Salta ha resultado en la desarticulación de una red de narcotráfico tras un control vehicular de rutina que se tornó en una investigación exhaustiva.

El suceso tuvo lugar el pasado 11 de junio en el Barrio El Rosedal, donde agentes de Seguridad Vial detectaron irregularidades en un automóvil durante la fiscalización rutinaria.

Al proceder con la inspección del vehículo, los policías hallaron paquetes sospechosos ocultos en el baúl, lo que llevó a la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Durante el operativo, se utilizaron canes especializados en la detección de sustancias estupefacientes, confirmando así el transporte ilícito de drogas y resultando en la detención del conductor.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar un inmueble relacionado con esta actividad delictiva, lo que llevó a un allanamiento el 12 de junio en una vivienda del barrio Juan Pablo II.

En este segundo procedimiento, se incautaron más de 190 kilos de drogas distribuidos en varios paquetes, junto con la detención de una mujer adulta, sumando así un total de más de 205 kilos de cocaína y marihuana.

Según la Policía de Salta, esta cantidad equivale a más de 900 mil dosis que estaban destinadas al mercado ilegal, evidenciando la magnitud de la operación desmantelada.

Las acciones fueron conducidas bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Transición y el Juzgado Federal N° 1 de Salta, destacando la efectividad de los controles preventivos realizados en la provincia.