Accidente trágico y 42 siniestros viales en Jujuy durante el fin de semana

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy reporta un saldo trágico de un fallecimiento y 42 siniestros de tránsito durante el último fin de semana en San Salvador de Jujuy.

Hoy 02:14

En el marco de los operativos de control vehicular realizados durante el fin de semana, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial presentó cifras alarmantes sobre la siniestralidad en la región.

El balance de estos operativos indica que se labraron un total de 700 actas de infracción, de las cuales 656 actas corresponden a infracciones diversas relacionadas con documentación, luces, licencia y seguro.

De los 700 registros, 44 actas fueron por controles de alcoholemia positivos, lo que refleja una preocupante tendencia respecto al consumo de alcohol al volante.

Es notable que no se registraron actas por exceso de velocidad, lo que contrasta con los altos números de siniestros reportados.

En total, las autoridades informaron sobre 42 siniestros de tránsito ocurridos durante el mismo período, lo que pone de manifiesto la necesidad de intensificar las medidas de prevención.

Trágicamente, el informe también confirmó el fallecimiento de un adolescente de 16 años como resultado de un accidente en la avenida Italia, donde perdió el control de su moto.

El acompañante del joven resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital “Pablo Soria” para recibir atención médica.

Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito, eviten conducir bajo los efectos del alcohol y mantengan una actitud prudente al volante.