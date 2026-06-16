Dos jóvenes asesinados en un ataque con arma blanca en Presidencia Roca

Un violento enfrentamiento en Presidencia Roca resultó en la muerte de dos jóvenes y un herido, mientras el presunto agresor ya se encuentra detenido.

Hoy 03:23

En un trágico suceso ocurrido en la madrugada de este lunes en el barrio San Juan de Presidencia Roca, dos jóvenes de 19 y 21 años perdieron la vida tras un violento ataque con arma blanca.

La pelea, que se originó durante una reunión donde se consumían bebidas alcohólicas, escaló rápidamente a un enfrentamiento violento que culminó en la muerte de ambas víctimas.

De acuerdo con la información recabada, la discusión se intensificó y resultó en lesiones graves para los jóvenes, quienes fueron trasladados a un centro médico, donde lamentablemente fallecieron.

La Fiscalía de turno de General San Martín se encuentra a cargo de la investigación, que ha sido calificada como “Supuesto Homicidio”, y ha comenzado a esclarecer las circunstancias del ataque.

Durante las investigaciones, la policía logró la detención del principal sospechoso, identificado por testigos como el autor de las lesiones fatales.

Asimismo, un tercer hombre que intentó intervenir en el conflicto también resultó herido, pero recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar de los hechos, se realizaron pericias científicas y se recolectaron pruebas, incluyendo un cuchillo y prendas con manchas de sangre, que serán analizadas para avanzar en el caso.

Los cuerpos de las víctimas han sido trasladados a la morgue judicial para realizar las autopsias correspondientes, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer este violento suceso.