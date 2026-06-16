"Cuando defenderte es difícil por tus contradicciones, la decisión la tenés que tomar vos"

El licenciado Osvaldo Granados analizó para Radio Panorama el caso Adorni y también se refirió al contexto económico internacional y local, con impacto en los mercados y el costo de vida.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados se refirió este martes al denominado caso Adorni durante su columna en Radio Panorama, donde planteó que la situación obliga a tomar definiciones personales ante la dificultad de sostener ciertas posturas.

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“Sobre el caso Adorni, hay que olvidarse del nombre. Cuando vos interferís en el Gobierno, porque monopolizás los temas y lo ponés en el tapete a todos sin saber qué hacer con vos, y defenderte es bastante complicado por tus contradicciones, llega el momento en el que tenés que tomar una decisión porque no queda alternativa”, sostuvo.

En otro tramo de su análisis, Granados abordó el escenario internacional y destacó el impacto de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, con Pakistán como intermediario, lo que generó repercusiones inmediatas en los mercados.

“Pakistán ya dijo que es así y el barril de petróleo se desplomó, ubicándose alrededor de los 74 dólares. Esto provocó una euforia en todos los mercados y bajó el riesgo país. Esto interesa porque toda la deuda que tenemos se puede refinanciar a partir del 300 a un valor mucho menor”, explicó.

Finalmente, el economista se refirió a la situación económica local y al comportamiento del consumo en las próximas semanas.

“La gente está esperando el aguinaldo para pagar deudas, pero en líneas generales el costo de vida, el índice de precios de este mes podría empezar con 1,8%”, concluyó.