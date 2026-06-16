Amenazó a su expareja, ingresó por la fuerza a su casa e intentó atacar a policías con un cuchillo

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el barrio Campo Contreras Viejo. El acusado está imputado por amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Hoy 15:37

Un hombre de 41 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes luego de protagonizar un grave episodio de violencia de género en el barrio Campo Contreras Viejo, donde habría amenazado a su expareja, ingresado por la fuerza a su vivienda e intentado agredir a efectivos policiales con un cuchillo.

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El procedimiento se registró alrededor de las 3.30, en una vivienda ubicada en la Manzana 49 del mencionado complejo habitacional. Según denunció la damnificada, una mujer de 40 años, su expareja se presentó de manera imprevista en el domicilio y, tras forzar la puerta de ingreso, entró sin autorización.

Una vez en el interior de la vivienda, el sujeto comenzó a insultarla y a proferir amenazas. De acuerdo con la denuncia, incluso manifestó sus intenciones de incendiar la casa, para luego retirarse del lugar.

Ante la situación, la mujer solicitó asistencia policial de manera inmediata. Con los datos aportados sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 11 que realizaban recorridos preventivos por la zona lograron localizarlo a pocas cuadras del inmueble.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó evadir el procedimiento e ingresó a una vivienda cercana. Durante la intervención, arrojó piedras contra los uniformados y posteriormente extrajo de entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero, con el que intentó agredir al personal actuante.

Tras una rápida intervención, los efectivos lograron reducirlo, desarmarlo y concretar su aprehensión, sin que se registraran personas lesionadas.

El procedimiento fue trasladado a la dependencia policial, donde tomó intervención la fiscal de turno para causas de violencia de género e intrafamiliar, quien dispuso que el acusado permanezca alojado en calidad de aprehendido por los supuestos delitos de amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro preventivo del arma blanca, la recepción de la denuncia formal de la víctima y la confección de las actuaciones correspondientes para su remisión a la autoridad judicial interviniente.