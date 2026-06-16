Familiares, amigos y vecinos volvieron a marchar para pedir justicia por Ramón Roldán

La convocatoria se realizó este lunes en Fernández. Rubén Roldán, padre de la víctima, aseguró que llegarán “hasta las últimas instancias” y pidió que el detenido declare cuanto antes.

Hoy 15:38

Familiares, amigos y vecinos de Ramón Roldán volvieron a movilizarse este lunes en la ciudad de Fernández para reclamar justicia por la muerte del joven de 28 años, quien falleció tras ser embestido por una camioneta cuando se dirigía a su trabajo.

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La convocatoria fue masiva y estuvo encabezada por los allegados de la víctima, quienes expresaron su dolor y exigieron avances concretos en la investigación. En diálogo con Noticiero 7, Rubén Roldán, padre de Ramón, fue contundente al hablar del camino judicial que piensa encarar la familia.

“La gente me está acompañando en este pedido de justicia. Vamos a ir hasta las últimas instancias. No vamos a quedarnos parados”, expresó.

El hombre sostuvo que solicitará que se agilicen medidas clave dentro de la causa, especialmente la declaración del detenido. “Voy a tratar de pedir que sí o sí se le tome declaración al detenido, porque sabemos que sí está en condiciones de declarar y esto tiene que agilizarse. ¿Para qué demorar más?”, planteó.

Rubén también confirmó que la fiscal se comunicó con él, aunque indicó que pidió una audiencia formal acompañado por sus abogados.

En ese sentido, remarcó que necesita que se habilite cuanto antes la intervención de sus representantes legales para trabajar en el expediente. “Necesito que urgentemente preste declaración el detenido y que decrete y habilite a mis abogados a que trabajen en el caso. Esto no va a quedar así”, afirmó.

Durante la marcha, el padre de Ramón también hizo referencia a la posible presencia de otra persona en el lugar del siniestro. Según indicó, el conductor no habría estado solo al momento del hecho.

“Hay una segunda persona, él venía con un acompañante. Hay uno que huyó del lugar del accidente”, sostuvo Rubén, quien además aseguró que existirían videos y testigos que podrían aportar datos importantes para la investigación.

También mencionó que, tras el hecho, habrían intervenido otras personas en la escena. “Hay personas que fueron y quisieron limpiar o limpiaron, pero hay videos, hay gente que vio, hay testigos”, expresó.

Finalmente, Rubén Roldán reiteró que su familia continuará reclamando justicia por Ramón y advirtió que, si no obtiene respuestas, buscará visibilizar el caso en otros ámbitos.