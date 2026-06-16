Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 18º
X
Policiales

Familiares, amigos y vecinos volvieron a marchar para pedir justicia por Ramón Roldán

La convocatoria se realizó este lunes en Fernández. Rubén Roldán, padre de la víctima, aseguró que llegarán “hasta las últimas instancias” y pidió que el detenido declare cuanto antes.

Hoy 15:38
Justicia Marcha Ramón Roldan

Familiares, amigos y vecinos de Ramón Roldán volvieron a movilizarse este lunes en la ciudad de Fernández para reclamar justicia por la muerte del joven de 28 años, quien falleció tras ser embestido por una camioneta cuando se dirigía a su trabajo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria fue masiva y estuvo encabezada por los allegados de la víctima, quienes expresaron su dolor y exigieron avances concretos en la investigación. En diálogo con Noticiero 7, Rubén Roldán, padre de Ramón, fue contundente al hablar del camino judicial que piensa encarar la familia.

“La gente me está acompañando en este pedido de justicia. Vamos a ir hasta las últimas instancias. No vamos a quedarnos parados”, expresó.

El hombre sostuvo que solicitará que se agilicen medidas clave dentro de la causa, especialmente la declaración del detenido. “Voy a tratar de pedir que sí o sí se le tome declaración al detenido, porque sabemos que sí está en condiciones de declarar y esto tiene que agilizarse. ¿Para qué demorar más?”, planteó.

Rubén también confirmó que la fiscal se comunicó con él, aunque indicó que pidió una audiencia formal acompañado por sus abogados.

En ese sentido, remarcó que necesita que se habilite cuanto antes la intervención de sus representantes legales para trabajar en el expediente. “Necesito que urgentemente preste declaración el detenido y que decrete y habilite a mis abogados a que trabajen en el caso. Esto no va a quedar así”, afirmó.

Durante la marcha, el padre de Ramón también hizo referencia a la posible presencia de otra persona en el lugar del siniestro. Según indicó, el conductor no habría estado solo al momento del hecho.

“Hay una segunda persona, él venía con un acompañante. Hay uno que huyó del lugar del accidente”, sostuvo Rubén, quien además aseguró que existirían videos y testigos que podrían aportar datos importantes para la investigación.

También mencionó que, tras el hecho, habrían intervenido otras personas en la escena. “Hay personas que fueron y quisieron limpiar o limpiaron, pero hay videos, hay gente que vio, hay testigos”, expresó.

Finalmente, Rubén Roldán reiteró que su familia continuará reclamando justicia por Ramón y advirtió que, si no obtiene respuestas, buscará visibilizar el caso en otros ámbitos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Hoy debuta la Scaloneta! Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia con el sueño de la cuarta estrella
  2. 2. El once de Argentina que tiene en mente Scaloni para el debut ante Argelia
  3. 3. VIDEOS | Clima caliente antes del debut: hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron en Times Square
  4. 4. En vivo: Francia va por un debut triunfal ante un Senegal que quiere dar el golpe
  5. 5. Próceres, Messi y el recuerdo de Malvinas: el emotivo video de la Selección antes del debut mundialista
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT